La nouvelle éco : "Il n'y a pas de raison qu'on arrête" avec le Stade Lavallois, le sponsor mayennais Actual

La marque mayennaise Actual est présente dans le football. Elle sponsorise désormais, depuis juillet, les maillots de quatre équipes de Ligue 1 et ceux du Stade Lavallois en National. Actual est aussi dans la voile. On en discute avec le patron de ce réseau d'agence d'emplois, Samuel Tual.

Si vous regardez la Ligue 1 de football, vous avez forcément remarqué la marque Actual sur les maillots des joueurs du SCO Angers, de Dijon, de l'OGC Nice. Depuis fin juillet, elle est même sur les maillots d'une 4ème équipe de 1ère division, le FC Lorient.

Actual, réseau d'agence d'emplois basé à Laval, a fait le choix de sponsoriser le sport professionnel et notamment, le football. "On a la nécessité de faire connaître notre marque. Le football est un support très grand public. Dans chacune de nos implantations, de nos territoires, on a souhaité des ancrages avec des clubs de foot", explique le directeur général, Samuel Tual.

Avec la crise sanitaire, et les reports de certains matchs, ce sponsoring offre moins de retombées pour Actual. Le bilan sera fait ultérieurement.

Le groupe Actual va-t-il rester sponsor du Stade Lavallois ?

Que fera Actual si les Tangos restent en National la saison prochaine ? "Le Stade Lavallois est un club de coeur puisque notre siège y est. Nos racines sont en Mayenne et de fait, nous soutenons le Stade Lavallois. _Il n'y a pas de raison a priori qu'on arrête_", justifie le patron d'Actual.

"_Le Stade Lavallois mérite un projet ambitieux et n'a pas sa place en National. Il peut y avoir des accidents dans le sport mais il faut une dynamique. S_i on sent que cette ambition n'est pas au rendez-vous, ça pourrait remettre en cause notre engagement mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas", juge Samuel Tual.

Pour l'instant, il n'a pas encore d'autre équipe en tête mais un nouveau partenariat n'est pas impossible, selon lui.

La voile, un choix logique pour Actual

Actual est aussi présent dans la voile avec le bateau d'Yves le Blévec. C'est logique pour Samuel Tual, le patron d'Actual de montrer sa marque dans cette discipline en particulier.

"Il y a une dimension aventure. Il y a la machine et la place de l'individu est très importante. Il y a plein de corrélations entre les compétences pour réussir un projet de voile avec le monde professionnel et les compétences que l'on recherche. Notre métier est de dénicher des talents", estime Samuel Tual.