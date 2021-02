La nouvelle éco : Agis recrute pour préparer ses plats cuisinés à Avignon

L'année 2020 a été une bonne année pour la société Agis. Ce spécialiste du plat cuisiné installé en zone de Courtine d'Avignon est dans tous les rayons de supermarchés. Le confinement a juste freiné les ventes pendant quelques semaines mais avec un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 35 millions d'euros en 2020, Agis a pu recruter 37 personnes en CDI à Avignon.

Rayons dévalisés et restaurants fermés

Agis est leader pour chacun de ces plats cuisinés : on les retrouve sous les étiquettes Le Gaulois ou Marie. C'est aussi dans les ateliers d'Avignon que 250 personnes cuisinent et emballent les plats cuisinés des marques des distributeurs Leclerc, Auchan, Carrefour ou Intermarché. Agis produit l'équivalent de 70.000 repas par jour. Mais au début du premier confinement, Benjamin Montlahuc, le directeur général d'Agis, a du patienter pour surmonter "un phénomène de panique qui a entrainé une ruée dans les magasins. Les rayons ont été dévalisés mais après plus rien ne s'est vendu car les gens avaient stocké chez eux. Pendant deux semaines, nous n'avons plus rien vendu".

La fin de l'année 2020 a été bénéfique à Agis car "nous avons la chance de vendre uniquement en grande surface et pas dans les restaurants qui sont fermés. Actuellement, nous profitons toujours du report des repas qui ne se prennent plus au restaurant".

Agis a ajouté un produit qui manquait à son catalogue, le sushi : "Nous venons de réaliser l'acquisition d'une société de région parisienne spécialiste des sushis".

Recruter pour investir dans l'humain

Agis a pu recruter 37 personnes en CDI à Avignon. Le directeur général insiste sur l'importance de l'humain dans le développement d'une entreprise. "C'est le premier investissement, confie Benjamin Montlahuc. Agis fait appel à des intérimaires et des CDD. Nous les avons formés pour les titulariser et les intégrer complétement. Agis investit plus de 3% de son chiffre d'affaires dans la formation."

Agis est aussi solidaire : les surplus de production sont offerts à la Banque Alimentaire pour confectionner 150.000 repas par an.