La nouvelle éco : Origin'ailes, une application montpelliéraine pour les familles qui vivent avec l'autisme

En octobre 2021, l'entreprise montpelliéraine Origin'ailes a lancé une application. Son but est de mettre en relation les familles qui vivent avec un proche autiste et l'équipe de soignants qui les accompagne. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

La start-up montpelliéraine Origin'ailes, fondée en février 2020, a lancé, en octobre dernier, une application. Baptisée du nom de l'entreprise, elle vise à favoriser les échanges entre les familles qui vivent avec un proche autiste et les professionnels de santé qui les accompagnent. Une invention qui a valu, à l'entreprise, le prix du "Coup de cœur Espoir", décerné, en 2021, par la CCI de l'Hérault.

Interview avec Marine Ysambert, la fondatrice de la société

Comment soignants et familles peuvent-ils échanger, sur votre application?

Il y a un fil d'actualités qui permet d'échanger rapidement sur les informations importantes de la journée. On peut envoyer des photos ou des vidéos. Et on peut facilement accéder à un annuaire téléphonique qui comprend l'ensemble des acteurs.

Pourquoi c'est important de faciliter les échanges entre tous ces acteurs?

Ce qui est important, quand on prend en charge une personne avec autisme, c'est de pouvoir échanger rapidement sur les problématiques et les progrès, qu'il y a eus pendant la journée.. Aujourd'hui, tout ça se fait sous format papier. Ce sont des échanges avec des cahiers de transmission, avec des feuilles volantes qui se perdent... Et, parfois, on oublie de communiquer le petit détail qui va faire la différence...

Le but de l'application est de soulager les familles, explique Marine Ysambert, la fondatrice d'Origin'ailes Copier

Quel genre de détail?

Par exemple, le fait que l'enfant a passé une mauvaise nuit. Ça peut être important que la famille le dise à l'ensemble de son équipe car ça pourrait justifier ou expliquer le comportement que l'enfant va avoir, durant la matinée, dans sa prise en charge.

On pourrait dire que le manque de sommeil joue aussi à l'école pour les enfants qui ne sont pas autistes... Pourquoi est-ce d'autant plus important pour ceux qui sont autistes?

Effectivement, quand on dort mal, on peut être irritable. Mais les personnes qui vivent avec un trouble du spectre autistique n'ont pas forcément les ressources pour relativiser et analyser leurs propres émotions. Si l'équipe le sait, elle peut s'adapter.

L'application Origin'ailes est disponible sur portable, tablette et ordinateur - Origin'ailes

Votre application propose aussi des ateliers pratiques. Qu'est-ce qu'on y trouve?

Il y a plusieurs thématiques, par exemple, la communication. L'application va permettre d'enseigner différents outils qui permettent, à ceux qui ne peuvent parler, de communiquer. Et surtout, ils vont pouvoir choisir quel outil ils préfèrent. Par exemple, il y en a qui préfèrent une sorte de langage des signes ; d'autres, des classeurs d'images.

Vous avez aussi créé un podcast. Quel public touchez-vous?

Les familles, avant tout. L'idée, c'était de leur donner la parole pour que d'autres puissent se dire : "Ok, je ne suis pas le seul à ressentir ça." ou encore "Très bien, j'ai vécu ça moi aussi". Et l'autre objectif, c'est de sensibiliser. D'ailleurs, dans la deuxième saison de notre podcast, on interviewe des professionnels de santé qui prennent en charge des personnes autistes.