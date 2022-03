La nouvelle éco : Trocr, une application montpelliéraine pour faire un don tout en soutenant une cause

Avec son équipe, Julien Roques a créé Trocr, une application qui permet de donner un objet dont vous ne vous servez plus, tout en soutenant une cause. La personne intéressée devra verser un don à une association que vous aurez choisie. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

À Montpellier, Julien Roques a créé Trocr, une application qui permet de faire un don tout en soutenant une association. Interview avec Julien Roques, fondateur de l'application.

Votre application recense des petites annonces, que les utilisateurs rédigent quand ils veulent donner quelque chose dont ils ne se servent plus. On peut déjà le faire sur d'autres plateformes, comme Facebook. Quel est l'intérêt de passer par Trocr ?

Le premier, c'est que c'est beaucoup plus facile de poster une annonce sur Trocr puisqu'il suffit de quatre secondes pour créer l'annonce. On n'a même pas besoin de la rédiger, en réalité. Il suffit de prendre en photo l'objet dont on veut se débarrasser et on peut valider l'annonce.

Deuxième avantage : c'est qu'on a la capacité de donner la priorité à ses amis.

Et il y a une troisième raison, et pas la moindre. Quand vous donnez un objet sur Trocr, celui qui va le réserver va faire un don pour une association que vous avez choisie. C'est-à-dire que vous vous débarrassez d'un objet. Mais vous savez que pour récupérer cet objet, quelqu'un va devoir faire un don pour une cause que vous soutenez.

Il faut donner, au minimum, un euro. Doit-on choisir l'association dans une liste ?

Par défaut, on présente les associations locales. Pour le moment, c'est beaucoup de social, des causes animales... On a eu l'association le Petit Clown, au nord de Montpellier, qui a réalisé une collecte pour une famille qui a un enfant handicapé et qui a besoin de pas mal d'argent pour payer des opérations qui sont très coûteuses. En trois mois, elle a collecté plus de 570 euros.

Pourquoi avoir choisi un système de don plutôt qu'un système de vente entre particuliers?

On a essayé une première version de Trocr, il y a deux ans, et on avait décidé de dire aux gens de vendre leurs objets. Mais en fait, on était aussi positionné sur le marché du Bon Coin, d'Amazon, etc. Et ça n'a pas décollé. C'est très difficile de lancer une plateforme aujourd'hui, de trouver des vendeurs et des acheteurs.

Vous parliez de dons à un échelon assez local. Que je sois à Montpellier, Bédarieux, Lunel ou Gignac, puis-je utiliser votre application ?

Oui, il y a déjà des objets. C'est une situation qui va s'accélérer avec la participation et la communication des collectivités.

Qu'est-ce que ça va changer, pour l'utilisateur, qu'une collectivité s'engage ?

Pour l'utilisateur, ça ne change rien. Pour l'association, c'est chouette parce que, en fait, une association doit payer une licence de 50 euros par an pour utiliser notre plateforme. Et quand la commune ou la communauté de communes est partenaire, les associations n'ont rien à payer.