La nouvelle éco - Après deux mois de fermeture, le restaurant Léon à Chenôve ouvre à nouveau ses portes

Fermé depuis depuis mars 2022, le restaurant Léon à Chenôve, a dévoilé sa nouvelle décoration mercredi 25 mai 2022. Après deux mois de travaux, l'établissement propose une toute nouvelle ambiance : l'idée ce n'est plus de rappeler une brasserie bruxelloise, mais un restaurant de bord de mer. On retrouve sur la carte les spécialités de la maison, mais aussi de nouveaux plats et cocktails. 650 000 euros ont été investis dans la terrasse de 100 places installée à l'entrée et dans le boulodrome. Avec ces nouveautés, le restaurant souhaite attirer de nouveaux clients.

Une ambiance pour se détendre

Situé sur la zone de Chenôve-Sud, l'idée du nouveau décor c'est de changer les idées des clients pour les faire voyager, explique David Boxberger, franchisé du restaurant : "je pense qu'on a tous envie de se changer les idées au quotidien, et si on ne peut pas aller à la plage tout de suite, on peut venir ici". C'est notamment vrai pour les personnes qui viennent passer leur pause de midi au restaurant.

En plus de cette clientèle traditionnelle, David Boxberger veut voir plus large : "on veut conquérir une clientèle d'actifs le midi, et le soir une clientèle de tout horizons, de tous âges". Pour diversifier l'offre et la clientèle, un boulodrome a été installé à côté de la terrasse. Les clients peuvent y jouer pendant le repas, mais aussi l'après-midi ou au moment de l'apéritif.

Quinze nouveaux emplois

Dix personnes composaient l'équipe, quinze autres ont été ajoutées. Alors que beaucoup de restaurants peinent à recruter, David Boxberger dit lui avoir trouvé assez facilement. Le réseau aide, mais cela ne fait pas tout : "le fait de s'adapter aux disponibilités d personnel attire des personnes qui ont des disponibilités très précises, notamment des étudiants". Le fait que ce soient des CDI est aussi un plus

D'après le franchisé, le secteur est en pleine évolution : "je pense qu'aujourd'hui on embauche plus pareil qu'il y a même deux ans, il y a un effort d'adaptation de notre part qui est obligatoire pour pouvoir constituer nos effectifs".