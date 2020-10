La nouvelle éco : après l'annulation du marché de Noël, les commerçants d'Amiens rélféchissent à un plan B

Déçu même si à moitié surpris, le président de la fédération des commerçants du centre-ville d'Amiens explique que le groupe de travail sur le marché de Noël réfléchit à un plan B après l'annulation de l'événement qui devait commencer le 20 novembre. La ville a communiqué sa décision prise en commun avec la préfecture de la Somme, ce lundi soir.

Inciter le plus de personnes à venir pendant la période des fêtes

Gaël Mordac, le président de la fédération des commerçants du centre-ville veut essayer de "voir comment on peut rendre attractif malgré tout le centre-ville et inciter le plus de personnes à venir pendant la période des fêtes (...) on aimerait que ce soit toujours un moment agréable pour les gens qui viennent. C'est économiquement vital. Cette période est cruciale et encore plus après ce qu'on a vécu avec le confinement".