La nouvelle éco : Au Bouscat la brasserie Mascaret tourne à plein régime

Le téléphone du patron Fabrice Rivière a commencé a sonner en continu le 30 avril dernier. En réalité dès les annonces du déconfinement et de la réouverture des terrasses les patrons de bars ont passé commande. Le brasseur n'attendait plus que ce feu vert pour lancer la fermentation de son malt et de son houblon. Il avait déjà fait le plein de matières premières et en deux semaines il a reconstitué un stock important de bouteilles et de fûts de bières pour approvisionner ses clients professionnels de l'agglomération.

La brasserie artisanale du Bouscat est une petite entreprise de 10 salariés qui privilégie les circuits courts. Toutes ses bières sont bio et elles sont régulièrement récompensées dans les concours. Depuis un an l'entreprise a su traverser la crise. Sans les cafés et les restaurants la brasserie s'est maintenue à flot grâce à une clientèle fidèle de particuliers avec de la vente en ligne ou à emporter.

Finalement la brasserie n'a perdu que 20 % de son activité et aujourd'hui cela repart très fort. Confirmation avec Fabrice Rivière, patron de la brasserie Mascaret.