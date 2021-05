La nouvelle éco : au lendemain de la réouverture des terrasses, bilan plutôt positif pour les patrons amiénois

Au lendemain de la réouverture des terrasses, mercredi 19 mai, les patrons de cafés, bars et restaurants amiénois tirent un bilan plutôt positif de cette journée de réouverture. Même si la gestion des clients n'a pas toujours été facile, notamment pour les bars place du Don, assaillis de clients.

Dans la nouvelle éco ce jeudi 20 mai, France Bleu Picardie vous fait revivre la première soirée de réouverture des terrasses dans le centre-ville d'Amiens. Mercredi, les clients étaient bien au rendez-vous dans les restaurants du Quai Bélu, avec des carnets de réservations quasi plein ! Et Quartier Saint-Leu : les terrasses des bars étaient pleines à craquer toute l'après-midi et toute la soirée. La gestion des clients n'a d'ailleurs pas toujours été facile, notamment pour les bars place du Don, assaillis de clients. La police est même intervenue pour fermer une heure avant le couvre-feu trois établissements, pour non respect de la distanciation physique entre les clients.