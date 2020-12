La nouvelle éco : au pied du Vercors, le succès incroyable des cosmétiques "zéro déchet"

10 millions d'euros de chiffres d'affaires cette année, 47 millions de déchets évités en 10 ans : Laetitia Van de Walle, fondatrice de la société Lamazuna peut être fière d'une réussite qui a démarré comme une gageure : "Tout commence en 2010, quand je décide de remplacer mes 5 cotons démaquillants quotidiens et ma lotion par de simples lingettes en microfibre ultra douces et réutilisables des centaines de fois. Une idée géniale peut-être, mais encore fallait-il la faire tester à des amies. Et bonne nouvelle, elles ont adoré !" . 10 ans plus tard , Lamazuna commercialise toute une gamme de cosmétiques solides : shampoing , dentifrice , déodorant avec toujours le même objectif : le zéro déchet dans la salle de bain. Installée dans la Drôme depuis 2 ans, Laetitia Van de Walle veut désormais construire un éco-lieu à Marches au pied du Vercors avec 150 collaborateurs : un projet de 4 millions d’euros qui inclut la culture de lavande bio, afin de fabriquer l’huile essentielle de lavandin qui entrera dans la composition de certains cosmétiques.

Laetitia Van de Walle était invitée de "la nouvelle éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

