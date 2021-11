La nouvelle éco : au volant de son camion de couture, elle fait des retouches à Roujan et Servian

Karina Marc n'a pas un "food-truck" mais un "couture-truck" : elle a installé son entreprise de couture dans un camion, en août 2021. À l'intérieur, dans le coffre, on trouve des machines à coudre, des aiguilles, du fil et une table à repasser. Sur la porte latérale, il y a une fenêtre qui coulisse : une ouverture pour accueillir les clients. De l'autre côté, il y a Karina Marc, assise sur un tabouret, prête à vous proposer ses services de retouches, sur les parkings des Super U de Servian et Roujan (Hérault).

Interview avec Karina Marc

Pourquoi avez-vous décidé d'installer votre entreprise, Kari Retouches, dans un camion?

Pour moi, c'est comme si c'était un petit cocon. Certaines couturières n'aimeraient pas : elles trouveraient ça trop petit. Moi, ça me convient. J'ai toujours aimé ce qui est petit et le fait d'avoir tout à portée de main. Avant, je travaillais dans la restauration. Et là-bas, il faut aller vite. C'est plus facile quand tout est à proximité. Je pense que ça me vient de là. Donc, dans le camion, je suis totalement dans mon élément.

Je suis partie aussi de deux constats. D'abord, il y a de moins en moins de couturières. Certains habitants doivent faire des kilomètres et des kilomètres en voiture pour trouver une couturière. Là, je viens vers eux... Et puis, les gens sont aussi de plus en plus pressés. Par exemple, quand ils vont au supermarché, ils veulent refaire une clé. Et hop, le service est sur place! C'est la même chose pour la couture!

Le camion de Karina Marc - Kari Retouches

Vous faîtes surtout des réparations de vêtements, de sacs, de blousons en cuir. Quand vous ne savez pas faire, vous allez demander conseil à des artisans. Pourquoi vous avez choisi de ne faire que ça?

Je viens d'une famille très modeste. Et quand j'étais jeune, il fallait réparer les trous. Tous les trous. Quel que soit le trou.

C'est votre famille qui vous a appris à coudre?

Oui, mes tantes, ma mère ont appris la couture à l'entreprise Broyé qui fabriquait des vêtements de ville et des vêtements de l'armée. Elles ont appris là-bas, et elles me l'ont transmis. Ma grand-mère, aussi, me l'a transmis.

Où peut-on vous trouver?

Je suis tous les mardis matins et les vendredis après-midi sur le parking Super U de Servian et je suis tous les mercredis, de 9 heures à 19 heures, sur le parking de Roujan.