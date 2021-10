La nouvelle éco : augmentation de 30 % des réservations pour les vacances de la Toussaint dans le Morbihan

Lors de ces vacances de la Toussaint, le Morbihan sera bel et bien une destination touristique privilégiée par les Français mais aussi les étrangers.

A la Maison de la Garenne à Vannes, les touristes étrangers sont revenus depuis septembre pour profiter de ses chambres d'hôtes, "clairement, ils sont de retour, confirme Christine Goursolas, propriétaire de l'établissement. On les voit toutes les semaines. Ils viennent surtout d'Europe mais aussi des Etats-Unis."

Jacky et Jeff sont venus d'Angleterre pour le week-end. Ils voyagent pour la première fois à Vannes, "c'est beaucoup plus facile de venir maintenant que nous avons eu la deuxième dose. On n'a plus besoin de faire de tests ni de quarantaine, rapporte Jacky. On est venu en France en mai et les tests nous ont coûté environ 230 euros chacun."

+ 30 % de réservations de gîtes

Par rapport à l'année 2019, Gîtes de France du Morbihan enregistre une augmentation de plus de 30 % des réservations à la Toussaint. "On surfe sur une vague avec un attrait pour la Bretagne et le Morbihan. C'est aussi grâce à la météo clémente de ces dernières semaines", indique Yves Jehanno, directeur des Gîtes de France du Morbihan.

Les chiffres de la Compagnie Océane sont également au beau fixe. Les traversées vers les îles du Golfe du Morbihan ont progressé de 23 % par rapport au mois d'octobre l'année dernière.