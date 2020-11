LA NOUVELLE ÉCO : avec le reconfinement, Wall Street English à Bourges a rebasculé tous ses cours en ligne

Le constat est sans appel pour Frédéric Constant, dirigeant du centre Wall Street English à Bourges, qui compte cinq salariés. À deux mois de la fin de l’année, son chiffre d’affaire est inférieur de 75 à 80 % à son prévisionnel. Un très mauvais résultat pour une première année d’exercice. Comme tout établissement recevant du public, il a dû refermer pour la deuxième fois le centre de formation qu’il a ouvert le 2 mars à Bourges et mettre ses quatre salariés au chômage partiel. En mars, le centre n’était resté ouvert que deux semaines.

Un nouveau coup d’arrêt

“En début d'année on sentait une croissance, on avait des contacts tous les jours de personnes intéressées par nos formations. On était revenu exactement dans la même dynamique début octobre. Le reconfinement, c’est encore un coup d’arrêt en plein redémarrage, on sait pertinemment que l’activité va baisser”, confie Frédéric Constant.

Wall Street English est une franchise internationale qui compte plus de cinquante écoles en France. Elle propose une méthode de progression accélérée destinée à combler les lacunes en anglais en particulier dans le cadre d’un projet professionnel. “Nous l’enseignons comme une langue maternelle en privilégiant l’oral”, précise Frédéric Constant. La durée moyenne d’une formation est de neuf mois.

La continuité pédagogique assurée

Si une partie de la formation se passait déjà en ligne, c’est déjà désormais à 100 % afin de garantir une continuité pédagogique aux personnes inscrites. “En quinze jours, fin mars, on a basculé 150 000 étudiants dans le monde sur notre plateforme digitale. Nos étudiants sont contents car le rythme sur lequel ils s’étaient engagés ne va pas changer, c’est uniquement l’interface qui est différente. Et dès que le confinement sera levé, ils pourront revenir en centre pour toutes les activités en groupe et en face à face pédagogique”, explique Frédéric Constant. Le niveau d’activité reste cependant très bas et l’avenir incertain. “On ne sait pas quelle mesure l’activité va être pénalisée”, reconnaît Frédéric Constant.