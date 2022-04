A l'heure où de plus en plus de démarches administratives s'effectuent sur internet, voici un service qui peut s'avérer très utile pour ceux et celles qui ne maitrisent pas l'informatique et ses mystères. Mon assistant numérique vous forme et vous conseille.

La nouvelle éco - Avec "Mon assistant numérique", votre ordinateur et internet n'auront plus de secrets

"Mon assistant numérique" vous aide à vous dépatouiller dans vos démarches administratives sur internet et à éviter les arnaques sur le web, notamment grâce à Christophe Venin, qui s'est lancé dans cette activité dans la région de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. "Mon Assistant numérique", est une société qui compte des antennes un peu partout en France et donc en Bourgogne. Entretien avec Christophe Venin.

Christophe Venin, responsable de l'antenne "Mon assistant numérique" à Chalon-sur-Saône Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On peut dire que vous êtes passé de l'assistance à personne, puisque vous étiez gendarme à Chevigny-Saint-Sauveur, à l'assistance numérique. Qu'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette nouvelle aventure?

Déjà, l'envie de changement. J'ai passé plus de trente ans au sein de la gendarmerie nationale et, arrivé une période de ma vie, j'avais envie de changer de métier. Etre au service des gens s'est ancré en moi, donc en septembre 2019, nous avons, avec mon épouse, créé la société franchisée, "Mon assistant numérique" à Chalon-sur-Saône.

"Mon assistant numérique" s'adresse à quel public?

On s'adresse à tous les publics. On travaille pour accompagner toutes les personnes dans le monde du numérique.

Il y a beaucoup de démarches administratives aujourd'hui qui passent par Internet. Là aussi, vous pouvez aider les personnes à s'en sortir ?

Effectivement, avec le plan d'action 2022 qui prévoit de mettre 100% des démarches administratives en ligne, ça fait partie de mon quotidien. J'accompagne les personnes, les particuliers. Alors certes, de temps en temps, on fait à leur place, mais le but, c'est quand même de les accompagner pour qu'ils deviennent autonomes dans ces démarches quotidiennes.

Le monde numérique, c'est aussi malheureusement, des pièges et des arnaques qui sont tendus aux personnes qui s'en servent. En tant qu'ancien gendarme, ça doit vous tenir à cœur de prévenir de ces dangers ?

Effectivement. Nous sommes de plus référencés sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr donc, lorsque les gens nous contactent suite à une arnaque, on les accompagne. Il y a un accompagnement technique pour aller travailler sur leur ordinateur, mais on leur explique aussi qu'ils sont victimes d'une arnaque et comment les éviter. On met même en place des conférences dans les communes pour expliquer les pièges et comment lutter contre. On fait une prévention contre ces arnaques numériques qui sont de plus en plus présentes dans le quotidien des utilisateurs du numérique.

Combien coûtent les formations que vous dispensez ?

Lorsque l'on fait des formations pour le particulier, on part sur des formations à 69 euros de l'heure, mais toutes nos interventions sont sujets au crédit d'impôt. Lorsque l'on travaille pour les collectivités, les CCAS, là il y a d'abord une prise de contact avec nous et on établit des devis sur une formation individualisée puisque à chaque fois. Lors de cette prise de contact, on les écoute, on analyse les besoins et on prévoit avec eux un programme que l'on définit par devis.

Vous avez besoin de combien de clients pour que ce modèle économique soit rentable ?

Le maximum ! Aujourd'hui, on sait qu'il y a 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique, ce qui correspond en gros à 6 000 personnes en Bourgogne Franche-Comté. Donc, on a du travail. On a du pain sur la planche.