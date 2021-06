La nouvelle éco : Best'Oil recrute des mécaniciens en Côte-d'Or

Vous avez des talents de mécano, vous voulez travailler au domicile des clients et à votre compte, et bien c'est possible grâce à une start-up dijonnaise : Best'Oil propose un service de mécanique et d'entretien de véhicules à domicile. "C'est vrai qu'avec le télétravail et le fait que les gens sont restés chez eux, il y a une forte demande pour la réparation à domicile," affirme Stéphane Blanc, l'un des deux co-fondateurs de Best'Oil.

65 mécaniciens sur toute la France

Alors qui peut prétendre à travailler pour Best'Oil ? "Il faut déjà avoir une solide formation de mécanicien, c'est mieux si on a déjà travaillé dans un garage," avoue Stéphane Blanc. "Après, ça s'adresse aussi à des salariés qui ont envie de voler de leurs propres ailes, de monter leur affaire," ajoute le co-fondateur de la start-up dijonnaise. C'est là que Best'Oil intervient : "On aide le collaborateur à monter son dossier notamment auprès des banques pour trouver le financement pour acquérir le camion du mécano."

Best'Oil compte en 2021 soixante cinq collaborateurs sur toute la France - DR

Des besoins sur Dijon et Beaune

En 2021, Best'Oil compte soixante cinq collaborateurs dont deux en Côte-d'Or : "vu la demande, nous avons besoin de recruter à Dijon et à Beaune. Une fois le camion atelier créé, le mécanicien est autonome. Il intervient sur un périmètre de 30 à 40 km/h autour de chez lui," note Stéphane Blanc. Alors avis aux mécaniciens qui ont envie de voler de leurs propres ailes !

