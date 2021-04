La nouvelle éco : Café Ambule, un vélo-bar sur les marchés des Pyrénées-Orientales

Depuis quelques mois Brice Forissier et son son Café Ambule vendent boissons chaudes et autres jus de fruits sur plusieurs marchés des Pyrénées-Orientales. Avec la fermeture des bars, le succès est au rendez-vous.

Malgré la fermeture des cafés-restaurant il est encore possible de s'offrir un bon expresso. Si certains établissement continuent la vente à emporter, le Café Ambule lui va directement à la rencontre des clients sur plusieurs marchés des Pyrénées-Orientales. Ce bar ambulant tracté par un vélo propose café, thés, jus de fruits ou biscuits au milieu des autres étals. "C'est un concept qui existe déjà dans des grandes villes" explique son créateur Brice Forissier. "Je suis un amoureux du vélo en général et du VTT enduro en particulier alors quand il a fallu monter le projet l'ensemble m'a paru cohérent. Et puis ça me fait travailler les jambes".

"Recréer un moment de convivialité"

Pour les clients, c'est l'occasion de pouvoir s'offrir un bon café bio et équitable alors que les bars traditionnels restent inaccessibles. "Le temps d'un passage, pendant 5 ou10 minutes, on recréé un moment de convivialité qui a souvent disparu. J'espère que les cafés rouvriront le plus rapidement possible : à ce moment là je changerait d'emplacement pour éviter de leur faire de la concurrence mais je resterai évidemment sur les marchés".

Imaginé bien avant le début de la pandémie mais lancé au mois d'août dernier, le Café Ambule se déplace chaque semaine sur les marchés de Claira et Saint-Laurent de la Salanque. Il est également présent tous les mois au Mercat de la Terra à Elne. Les organisateurs d'événements, de séminaires ou de mariages peuvent également faire appel à lui.