La nouvelle éco : ce boîtier spécial distanciation sociale, créé dans le Gers, pourrait remplacer le masque

C'est l'entreprise Zenspire, basée à Miramont-d'Astarac dans le Gers, qui a imaginé cet objet pendant l'épidémie de la Covid-19. Ce boîtier sonne et s'éclaire dès que la distanciation sociale n'est pas respectée. Jean-Louis Portales, le gérant de l'entreprise d'une dizaine de salariés, était l'invité de la nouvelle éco ce jeudi sur France Bleu Occitanie.

Ce boîtier est essentiellement destiné aux entreprises et il pourrait, à terme, constituer une alternative au masque selon Jean-Louis Portales qui explique à quelle difficulté il est confronté : "Nous sommes plusieurs acteurs du domaine et nous avons écrit au Médef pour demander une alternative au masque. Depuis le 1er septembre, c'est le tout masque partout et dans toutes les entreprises et nous savons la complexité de cette mesure qui est un véritable casse-tête pour les entrepreneurs et un facteur anxiogène pour les salariés".

"Les entrepreneurs nous disent que de nombreux salariés posent des jours, ne viennent pas à cause de ce masque." — Jean-Louis Portales

À ce jour, seul le port du masque apparaît dans les décrets pour lutter contre le coronavirus en entreprise. Jean-Louis Portalès espère que la situation va évoluer en France : " Le décret du 10 juillet prescrit les mesures et pour la Covid-19 c'est le port du masque. Nous nous battons en ce moment pour que ce décret prenne en compte le boîtier, ce serait une solution dans de nombreux cas". Zenspire a enregistré des milliers de pré-commandes qui ne peuvent pas encore aboutir.

Le boîtier "Zenspire distance" peut être loué par les entreprises ou acheter au prix unitaire de 35 euros.