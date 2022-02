La nouvelle éco : en trois ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise héraultaise Clos Système a triplé

Clos Système, basée à Paulhan, entre Pézenas et Clermont-l'Hérault (Hérault), connaît une croissance fulgurante. L'entreprise, qui fabrique notamment des volets et des portails pour les professionnels, a été créée en 2011, il y a déjà une dizaine d'années. Et pourtant, sur les trois dernières années, son chiffre d'affaires a triplé. Un effet, en partie, de la crise du Covid-19.

Interview avec David Gamba, patron de l'entreprise

Vous avez échappé à la crise du Covid-19?

Oui, on peut dire qu'on a échappé à la crise... Tout simplement parce que les gens se sont retrouvés enfermés chez eux et ont souhaité améliorer leur confort. Donc, que ce soit du volet roulant, de la pergola, du portail... Ils ont décidé d'investir.

Parce que vous vendez à des autoentrepreneurs qui travaillent chez eux?

Non non, ce sont des entreprises référencées sur le secteur qui nous achètent les produits et les revendent aux particuliers en leur proposant de les installer.

Est-ce que la demande a changé?

Oui, on a ressenti des changements dans les demandes... Par exemple, avant, on demandait beaucoup du volet isolé. On nous en demande toujours beaucoup... Mais il y a un produit qui plaît de plus en plus : c'est le volet à lames orientables.

C'est quoi la différence?

Un volet isolé, c'est un volet qui va occulter. Il est rempli de mousse et il va permettre d'isoler. Le volet à lames orientables, vous pourrez, en plus, l'utiliser comme brise-soleil, car vous pouvez orienter les lames pour avoir plus ou moins de jour.

Vous fabriquez des volets qui fonctionnent à l'énergie solaire : ça a le vent en poupe?

Oui! C'est un produit qui s'est amélioré. Il y a des garanties qui se sont greffées dessus, avec des batteries et des moteurs garantis pendant 5 ans. On en voit aussi de plus en plus... Donc les gens sont en confiance.

Et vous n'avez pas du tout été ralenti par le Covid-19?

Si, on a été ralenti... On a été fermé pendant deux ou trois semaines. On a fermé avec un portefeuille de commandes qui était important. Tout a été beaucoup plus compliqué, avec des ruptures sur certains produits, mais il fallait faire quelque chose, de toutes façons.

Et vous vouliez déménager pour amortir ce pic de demandes?

Alors, c'est fait. La communauté de communes nous a accordé un terrain. On va donc rejoindre la commune de Clermont-l'Hérault. On doit partir sur 5.000 mètres carrés et on va faire un bâtiment de 1.650 mètres carrés. À Paulhan, on en avait moitié moins.