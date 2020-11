La nouvelle éco : collecte de "boites à cadeaux" pour les plus démunis à Brive

Pour que les sans abris et les plus fragiles ne soient pas les oublier de Noël, deux brivistes organisent une grande collecte de boîtes à cadeaux que le Samu Social va redistribuer juste avant les fêtes. Une initiative qui rencontre un franc succès.

Dans la nouvelle éco ce matin, nous nous intéressons à une initiative solidaire du coté de Brive. Deux femmes organisent une collecte de boite à cadeaux à destination des sans abris. "Le principe est simple : prendre une boîte à chaussure et y mettre plein de petites choses qui seront offertes aux gens à la rue. Quelque chose de bon. Quelque chose de chaud. Un loisir comme un magazine. Un produit d'hygiène comme un baume à lèvre ou un petit parfum. Quelque chose pour l'animal de compagnie et un petit mot doux sous forme d'un dessin ou d'une carte postale" explique Doriane Meckès, l'une des deux brivistes qui organisent cette collecte.

Collecte jusqu'au 18 décembre. Distribution le 23

De nombreux commerçants se sont portés volontaires pour que leurs boutiques servent de points de collecte jusqu'à la mi-décembre. La liste est disponible et réactualisée sur une page facebook de Brive. "Au niveau du timing, on s'est fixé une collecte jusqu'au 18 décembre. Ensuite, les boîtes sont déposées à la Croix Rouge qui relaie au Samu Social qui fera la distribution lors de la maraude du 23 décembre. C'est chouette car des commerçants mettent leur touche personnelle en offrant des choses pour les SDF. je pense que cela va les toucher que les commerçants pensent à eux. je trouve ça super chouette" se réjouit cette travailleuse sociale.

On va très vitre être submergés de colis

Une initiative qui fait aujourd'hui tâche d'huile :"J'ai des personnes de la Haute-Corrèze qui m'appellent et qui veulent organiser des collectes. Les gens sont à fond. Je pense qu'on va être très vite submergés de colis. On va pouvoir faire plein de cadeaux. D'ailleurs, on s'est rapproché d'autres structures car on aura plus de boites à cadeaux que de sans abris" explique-t-elle. "C'est un élan de générosité qui est énorme. Ca fait du bien, ça fait chaud au cœur. On pense à autre chose. Je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient. De se mettre un peu dans cet esprit de Noël qu'on attend tous parce qu'il va nous apporter beaucoup de bonheur je pense cette année."