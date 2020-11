La nouvelle éco : composez des boîtes de Noël pour les plus démunis !

C'est un mouvement citoyen qui prend de l'ampleur un peu partout en France : offrir des boîtes de Noël aux sans-abri et aux plus démunis. A Valence, l'association Ladies'Circle participe à cette initiative et nous l'explique dans "la nouvelle éco".

A moins d’un mois de Noël, l’association Ladies’Circle Valence participe au mouvement des boîtes de Noël. L'objectif est simple : remplir des boîtes pour les offrir aux personnes les plus démunies.

Un principe simple et solidaire

Le principe est de remplir une boîte à chaussures de quelque chose de chaud (chaussettes, bonnet, écharpe), de bon (gâteau, chocolat, thé), de divertissant (jeu, livre, magazine), d'un produit d'hygiène ou de beauté et d'un mot doux. "Le but c'est de faire du bien aux personnes les plus dans le besoin" explique Karine Paque, la présidente et fondatrice de Ladies’Circle à Valence.

Les boîtes doivent être emballées et décorées comme de vrais cadeaux de Noël et il est important de préciser si la boite est mixte, destinée à un homme, une femme ou un enfant.

A qui seront distribuées ces boîtes de Noël ?

Ces boîtes e Noël seront distribuées en priorité aux personnes sans-abri : "on va suivre les maraudes de la Croix Rouge à Valence et distribuer ces boîtes aux sans-abri à partir du 21 décembre" précise Karine Paque. "Les boîtes qui resteront seront données aux familles dans le besoin ou aux seniors isolés suivis par le Centre Communal d’Action Sociale de Valence".

Qui peut participer à ces cadeaux solidaires ?

Les membres de l'association Ladies’Circle à Valence vont confectionner une cinquantaine de boîtes de Noël. Les élèves d'une école de Chabeuil vont en fabriquer une vingtaine pour des enfants dans le besoin.

"Tout le monde peut participer" insiste Karine Paque. "Les particuliers n’auront qu’à les déposer avant le 15 décembre dans un des points de collecte où notre association viendra les récupérer".

Karine Paque était invitée de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Karine Paque dans "la nouvelle éco" Copier

Dépôt des boîtes possible jusqu'au 15 décembre

Points de collecte des boîtes de Noël :