La nouvelle éco : Connectez-Moi installe des antennes 4G pour sortir des zones blanches

Depuis deux mois, Connectez-moi propose d'installer une antenne 4G chez les particuliers et les entreprises en zone blanche. Cette société d'Avignon révolutionne le quotidien de ceux qui mettaient des heures à envoyer un mail. Connectez-Moi va même relancer le métier d'antenniste en formant des spécialistes des antennes 4G et bientôt 5G.

Du réseau pour voilier à l'internet en forêt de Rambouillet

Le fondateur de Connectez-Moi a commencé par créer un réseau pour avoir de l'internet sur son voilier puis chez des amis isolés dans l'Hérault ou le Lot. Installé à Avignon, Franck Benguigui confie qu'il a "commencé par une antenne 4G sur un toit. A la place de l'antenne TNT, nous installons un antenne pour capter l'internet. En visant les tours d'opérateurs mobiles, nous récupérons les data destinées à nos smartphones. Je les insère alors dans une box". Il faut compter entre 500 et 600 euros pour l'installation de cette antenne 4G. Ensuite chacun souscrit un forfait auprès d'un opérateur dès quelques dizaines d'euros.

Révolution numérique avec débit multiplié par 50

Pour les particuliers et les entreprises en zone blanche, c'est une révolution. Franck Benguigui explique que ses clients n'avaient "que 2 ou 3 méga de bande passante et aprés l'intervention de 'Connectez-Moi', ils se retrouvent avec un débit proche de celui de la fibre entre 80 et 100 méga. Leur activité change complètement ! Ce qui prenait plusieurs heures se fait en quelques minutes. Il fallait parfois des heures pour envoyer un mail. Désormais des entreprises ont pu installer des caméras de vidéo protection".

4G d'Avignon au Mont Saint Michel

La solution technologique de Connectez-Moi séduit dans les zones isolées partout en France. Une entreprise de Jonquières (Vaucluse) a installé une antenne 4G. D'autres clients sont en forêt de Rambouillet. Avec le télétravail, on sollicite de plus en plus Franck Benguigui : "chaque jour, des personnes m’appellent depuis des zones sans internet" se réjouit Franck Benguigui : "des élus de la Manche m'ont contacté pour équiper des villages autour du Mont Saint Michel"

Former des antennistes à la 4G et la 5G

Franck Benguigui et Connectez-Moi espèrent bientôt "recruter des antennistes même si le métier semble en voie de disparition. Nous allons former des antennistes à la 4G et la 5G qui arrive". 28.000 communes en France connaissent des difficultés de couverture par les réseaux. Les particuliers peuvent bénéficier d'une aide de 150 euros pour s'équiper via le programme de Cohésion Numérique des Territoires.