La nouvelle éco : créer des robes de mariée en plein Covid-19 à Montpellier

Jérôme Blin, créateur de robes de mariée et de soirée, a ouvert son atelier à Montpellier en 2015. À cause des restrictions liées au Covid-19, son activité a ralenti. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

À cause de la crise sanitaire, les soirées sont interdites et les mariages doivent se dérouler en comité restreint. Avec ces restrictions, c'est toute une économie qui est en difficulté, notamment celle de la robe de mariée.

Moitié moins de commandes

Jérôme Blin utilise un pistolet de colle à chaud pour réaliser un rendu de dentelle sur ses pièces de collection. - Collectif Egerie

Jérôme Blin est créateur de mode à Montpellier. Ses commandes ont été divisées par deux à cause du Covid-19. "Habituellement, j'ai entre 20 et 30 commandes par saison. Là, c'est moitié moins. Mais bon, je ne suis pas le plus à plaindre", sourit-il avec modestie.

Avec la crise sanitaire, son quotidien est bouleversé. "Il faut beaucoup d'adaptation, indique le couturier. Avec le confinement, je ne peux pas recevoir de monde mais sinon... Des rendez-vous sont annulés au dernier moment. Un autre rendez-vous va être précipité. Le planning peut être chamboulé d'une heure à l'autre!"

Autre difficulté : les défilés sont interdits. Jérôme Blin ne peut plus présenter ses collections. "J'espère que la prochaine va bien se dérouler au printemps prochain..." En attendant, il se rabat sur les réseaux sociaux : dernières façons de pouvoir garder un lien avec l'extérieur.

"C'est compliqué, évidemment, de ne pas pouvoir organiser de défilé" - Jérôme Blin, créateur de mode Copier

Une nouvelle collection inspirée du Covid-19

"Pendant quelque temps, il faut courber le dos, avoue-t-il : payer les charges, et oublier sa rémunération pendant quelques temps. C'est source d'inquiétude, mais il faut pouvoir tenir, d'autant plus que c'est temporaire."

"Quand la crise sanitaire aura disparu, il va y avoir une explosion de demandes! Alors il faut se tenir prêt" - Jérôme Blin, créateur de mode Copier

En attendant que le contexte sanitaire s'améliore, Jérôme Blin travaille sur sa nouvelle collection : "Je crois que la crise sanitaire va influencer mon travail. Je me rends compte que j'ai envie de choses plus colorées, plus florales!"

Jérôme Blin a ouvert son atelier à Montpellier en 2015. Il utilise une technique particulière, puisée dans son expérience passée de fleuriste : il utilise de la colle à chaud pour réaliser des dentelles sur ses créations. Au début du mois d'avril 2021, il a été primé par le concours Artinovart's de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Montpellier.