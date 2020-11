La nouvelle éco : cuisinez et livrez des repas pour les sans-abri avec Déliv'rue à Montpellier

Raphaël, si avec Déliv'Rue vous proposez de cuisiner et de livrer des repas aux sans-abri, c'est lié au confinement, non ?

C'est clairement pour pallier à cette problématique du reconfinement. C'est quelque chose que l'on avait déjà fait au mois de mars via un autre mouvement citoyen, c'était le même principe. Il y avait des cuistots qui cuisinaient pour nous, des livreurs qui livraient pour nous et on avait réussi à faire plus de 1.200 repas si je ne dis pas de bêtises, donc l'idée serait de pouvoir réitérer l'expérience.

Comment ça se passe si moi par exemple, je veux cuisiner quelques repas pour les sans-abri ?

C'est très simple. Sur notre groupe Facebook #Déliv'Rue Montpellier, il y a tous les formulaires qui sont disponibles. Vous cliquez sur ce formulaire, un numéro de téléphone, votre prénom, votre quartier, votre adresse et ensuite vous rentrez le repas que vous êtes en train de préparer, en notant ce qu'il y a dedans : le nombre de portions, une à quatre portions généralement. Nous, derrière nos petits écrans , on reçoit le repas et on le transmet sur un groupe WhatsApp "livreurs" et les livreurs vous contactent ensuite pour le récupérer.

Vous faites ça parce qu'on est maintenant reconfinés. C'est vraiment une période où les sans-abri sont encore plus vulnérables j'imagine?

Complètement ! Déjà qu'ils le sont extrêmement tout au long de l'année, mais là, d'autant plus. Qui dit reconfinement, dit pas grand monde dans les rues et donc le fait de faire la manche devient très compliqué, peu de revenus. L'idée, c'est de pouvoir garder le peu de revenus qu'ils arrivent à dégager pour autre chose que de se nourrir. Donc si nous, en tant que collectif, on peut apporter ne serait ce que des plats chauds réconfortants, c'est déjà ça de pris durant cette période un peu compliquée.

Vous venez en complément des autres associations qui apportent de la nourriture à ceux qui en ont besoin ?

Exactement. L'idée c'est de ne pas de marcher sur les plates-bandes des autres associations qui font très bien leur travail tout au long de l'année, le soir, de 18 heures à 20 heures à Montpellier. Nous, on vient compléter en apportant un repas chaud entre midi et 15 heures.

Est-ce que vous avez évalué les besoins qu'il pourrait y avoir ?

C'est très, très complexe mais si on se reporte à ce qu'on avait fait au premier confinement, effectivement c'était plus de 1.200 repas. J'estime qu'on peut en faire autant, voire plus malheureusement, parce qu'il y a encore plus de personnes à la rue depuis les dernières expulsions. On n'a pas vraiment de données chiffrées mais, vraiment, le besoin est énorme donc, même avec ce mouvement, on n'arrivera pas à pallier à tous les besoins.