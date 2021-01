La nouvelle éco : d'horloger de luxe à Genève, il devient commerçant ambulant en Meurthe-et-Moselle

Depuis un peu plus d'une semaine, Franck Gosset sillonne six communes près de chez lui

Pain frais, viennoiseries, œufs, thés, cafés, épicerie fine et quelques produits plus courants : depuis le 4 janvier maintenant, Franck Gosset sillonne les routes de six communes près de chez lui. Ville-en-Vermois, là où il vit depuis juillet 2019, Lupcourt, Azelot, Burthecourt-aux-Chênes, Coyviller et Manoncourt-en-Vermois. Le nom de son commerce ? "Le Vers Moi", clin d'œil à la fois à son terroir et au lien social qu'il entend créer.

Rendre service

"A mon arrivée, j'ai voulu aller chercher du pain dans le village et je n'ai trouvé aucune boulangerie", explique-t-il. "J'ai regardé sur les Pages Jaunes et j'ai vu que la première boulangerie était à Saint-Nicolas-de-Port donc il fallait prendre son véhicule. Je me suis renseigné auprès des voisins dans le quartier : ils prennent leur voiture, ils achètent 3-4 baguettes qu'ils congèlent et sortent au fur et à mesure."

Pour moi, le pain c'est important et j'ai voulu que les gens du plateau du Vermois aient du pain frais tous les jours

Un projet échafaudé dans la foulée mais terriblement contrarié par la crise sanitaire de 2020. "Après le premier confinement, j'ai accéléré la manœuvre pour me mettre au plus vite au travail et servir les gens. Aujourd'hui, mon métier c'est de rendre service aux personnes. Je travaille avec des producteurs locaux, un boulanger, un apiculteur, un éleveur de poules juste à côté de chez moi."

Et comme un slogan, il lance : "Venez vers moi, il y aura ce que vous cherchez et que vous n'avez pas depuis des années !"

Le Vers Moi, commerce ambulant qui fonctionne les lundis, mardis, vendredis, samedis et dimanches en matinée. On vient au camion ou on commande et Franck livre à domicile. Possibilité de créer un compte. Les contacts : 07 78 91 80 10 et leversmoi@gmail.com

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?