La Nouvelle éco : découvrir un musée et des artistes n'importe où avec DétéGo, l'application corrézienne

Pendant la crise sanitaire, la start up corrézienne est restée très active. Dans cette ère de réalité virtuelle, elle a trouvé le moyen d'apporter la culture au plus près de chez soi, grâce à l'application DétéGo créée il y a deux mois. Elle projette, entre autres, des expositions 3D et des vidéos.

Pour pérenniser la culture pendant la pandémie de covid-19, deux entrepreneurs corréziens de la start-up Arinsight ont trouvé une solution. Pour apporter la culture à tous, ils ont réalisé une application, DétéGo, qui peut projeter une exposition 3D en réalité augmentée dans n'importe quel lieu.

L'espace public devient alors un lieu d’expositions et d’échanges culturels. Ce peut être un teasing, une exposition commerciale ou en complément d’une exposition existante que ce soit de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la musique, et même des contes à travers un audio guide.

Importer des œuvres où l'on veut même sur une aire d'autoroute

En latin, Détégo signifie "découvrir, détecter, révéler" et c'est déjà ce que peuvent faire les automobilistes qui s'arrêtent sur l'aire de repos de l'A89. La start-up a travaillé en partenariat avec la société Montagné de l’aire de Corrèze située sur l’A89 et le Conseil départemental de la Corrèze pour inviter à découvrir virtuellement jusqu’au 3 octobre des objets du musée du président Jacques Chirac situé à Sarran mais visible depuis l'aire d'autoroute.

Il suffit de scanner un QR code disposés aux entrées et sorties de l’aire. L’application est téléchargeable gratuitement.

L’objectif : faire connaître ce lieu incontournable aux conducteurs qui traversent cet axe autoroutier et les inciter à faire une escale dans les murs du musée.

Après lancement de l’application, l’utilisateur est automatiquement géolocalisé pour proposer un événement virtuel à sa portée, sans conserver pour autant les données personnelles.

Promouvoir les artistes à travers le monde

Des commentaires écrits ou audios peuvent accompagner les créations et promouvoir les artistes avec un renvoi vers le site de ces derniers ou du musée dans le cadre d'une exposition : "depuis la Corrèze nous pouvons voir une exposition à travers la planète entière en fait. Nous avons commencé avec des villes emblématiques comme Stockholm, Genève, Paris, Londres, New York, Montréal et Sydney", explique Jean-Jacques, co-responsable de la start up Arinsight.

La start up a également DétéGo Découverte qui permet à de jeunes artistes de se faire sponsoriser par des entreprises et de se faire connaître : "n'importe quel lieu peut devenir une place d'émergence de jeunes talents".