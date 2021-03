La Nouvelle éco : des dalles lumineuses contre la morosité du Covid-19 à Lavérune

L'entreprise héraultaise Lightmann fabrique des dalles lumineuses décoratives depuis 2019. Ce sont des sortes de tableaux grand format, que l'on peut installer chez soi ou au travail, composés d'une photo d'un paysage, rétroéclairée par des leds. Avec la crise sanitaire du Covid-19, de nouveaux clients ont contacté l'entreprise de Lavérune.

Le problème, c'est que les cliniques qui sont intéressées par nos dalles sont, en ce moment, surchargées de travail. Elles ont autre chose à penser - Bruno Mann, fondateur de Lightmann

"On a eu beaucoup plus de demandes du milieu hospitalier, explique Bruno Mann, fondateur de Lightmann. Par exemple, on a fait une installation à la clinique d'Oc, à Odysseum (Montpellier) : un ensemble de neuf dalles au-dessus d'un ascenseur. Et ils nous ont demandé de refaire tout le service d'urgences. Mais pour l'instant, c'est en suspens. C'est compliqué de trouver une date pour faire l'installation car ça demande de condamner une chambre pendant un certain temps."

Depuis le début de la crise sanitaire, les trompe-l’œil de l'entreprise Lightmann séduisent de plus en plus. - Lightmann

La société travaille davantage avec les dentistes, moins touchés par la crise sanitaire. Une entreprise de plomberie et un cabinet d'architecte ont également contacté Lightmann. "Ce sont des chefs d'entreprise soucieux du bien-être de leurs salariés, précise l'entrepreneur de 67 ans. Ils ont pris cette décision pour leur donner des espaces d'ouverture."

Une dalle consomme une vingtaine de watts, alors que normalement ça tourne à 40. On travaille aussi avec du PET, un plastique recyclable à l'infini. On essaye d'être les plus écologiques possible - Bruno Mann, fondateur de l'entreprise Lightmann

De nouvelles opportunités s'ouvrent à l'entreprise héraultaise. "Certaines entreprises, comme Philips, Siemens ou General Electric, livrent les hôpitaux et les cliniques en matériel médical, explique Bruno Mann. On est en pourparlers avec eux pour qu'ils leur livrent également nos dalles lumineuses." L'entreprise expérimente également des visuels en 2D ou en 3D.

Lightmann mise sur le Made in France : ses dalles lumineuses viennent de Chine et la matière plastique d'Irlande mais les cadres en aluminium sont fabriqués à Baillargues et l'impression est réalisée à Saint-Jean-de-Védas. L'entreprise tourne avec trois personnes mais l'équipe pourrait s'agrandir.