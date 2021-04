La nouvelle éco : des logos en 3D fabriqués à Montpellier

L'entreprise Lettershop fabrique des logos en 3D, sur plusieurs sites de productions dont Montpellier, pour les entreprises. Malgré la crise sanitaire et la normalisation du télétravail, son chiffre d'affaires a doublé en un an. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

L'entreprise Lettershop, créée il y a six ans, fabrique des logos en 3D sur ses différents sites de production (Paris, Los Angeles, Tel-Aviv, Los Angeles), dont sur celui de Montpellier. Malgré la crise sanitaire, le chiffre d'affaires de l'entreprise a doublé en un an.

"Notre cœur de métier, c'est de fabriquer des logos dans différents matériaux, explique Philippe Dupuy, fondateur de Lettershop. Du métal, du polystyrène, du PVC, du plexiglas... Bientôt, on en fera en néons! Plus de 50% des demandes sont pour des logos en bois et végétaux. C'est sûrement parce que, et plusieurs études l'ont montré, le végétal au travail améliore le bien-être."

Pour réaliser ces logos végétalisés, les professionnels prennent un support (par exemple, du bois), le creuse à la main et y insère une plante avec une résine naturel qui permet de la préserver sans pour autant avoir besoin de s'en occuper.

Avec la crise sanitaire, le télétravail devient presque la norme : on quitte les locaux de son entreprise pour travailler depuis chez soi. Au moment du premier confinement, vent de panique à Lettershop, qui investit en communication et en marketing.

Pour autant, l'entreprise a fait face à une forte demande. "Disons que le marché a évolué, analyse Philippe Dupuy. Les entreprises du digital, surtout les start-up, se sont tournées vers nous. Et je pense que c'est parce qu'elle n'ont pas trop souffert du Covid-19."