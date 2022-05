La nouvelle éco : des élèves mayennais mis en avant lors d'un festival dédié aux mini-entreprises

Le festival des mini-entreprises des Pays-de-la-Loire était organisé à Espace Mayenne à Laval ce jeudi 5 mai : 1000 collégiens et lycéens de la région ont présenté leur projet. au total 60 mini-entreprises étaient présentes. Parmi les nombreux stands mayennais, il y avait notamment M'Eyes, une entreprise de porte-téléphones et porte-documents en bois recyclés, et La Maison des six pattes, qui fabrique des hôtels à insectes.

Se familiariser au milieu de l'entreprise

L'un des projets présentés à Espace Mayenne ce jeudi est M'Eyes, une entreprise lancée en septembre 2021 par 18 élèves de seconde au lycée Don Bosco à Mayenne. "Au lycée, on a une option management de gestion et donc de cette option. Ce sont les professeurs qui nous ont proposé de créer une mini-entreprise et donc on a accepté", explique Corentin Dodard, un des co-directeurs de M'Eyes. Le porte-téléphone, qui fait également porte-document, est en forme d'œil car 20% des bénéfices réalisés sont reversés à l'association Pour les beaux yeux de Juliette.Cette petite fille, qui vit à Mayenne, souffre du syndrome de Bardet-Biedl, une maladie génétique qui altère notamment sa vue.

M'Eyes est une entreprise basée à Mayenne qui fabrique des porte-téléphones et porte-documents. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les créations de ces lycéens sont vendues dans des dépôts-vente, comme dans la galerie marchande de Carrefour à Laval ou au Carrefour Contact à Bais. Les élèves de Don Bosco devraient bientôt les vendre à l'Hyper U de Mayenne. Le chiffre d'affaires de M'Eyes est pour l'instant de 1180 euros, ce qui va permettre aux lycéens de rembourser les frais engagés pour le lancement de leur entreprise et de commencer à faire des bénéfices. M'Eyes est une première expérience enrichissante pour l'orientation de ces lycéens. "Ça m'a permis de me projeter dans le monde du travail, ça m'a montré comment c'était l'organisation d'une entreprise, la gestion d'une entreprise", se réjouit Corentin Dodard.

Dans les allées d'Espace Mayenne se trouvait d'autres mini-entrepreneurs originaires d'Évron. Une classe de 3è professionnelle du Campus Orion a lancé cette année La Maison des six pattes. "On vend des hôtels à insectes,100 % naturels, recyclés et biodégradables", décrit Clara Ladent, 14 ans, qui participe au projet. Cette élève confie avoir gagné en confiance en soi grâce à cette expérience de mini-entreprise.