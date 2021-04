La nouvelle éco : des services à domicile pour les femmes autour de Montpellier

Il y a un an, Marjolaine Mazoyer travaillait dans un magasin de bricolage. Elle a eu un déclic pendant le premier confinement : le 1er juillet 2020, elle a créé "Les Coups de pousse de Marjolaine", une entreprise qui propose des services à domicile principalement dans la région montpelliéraine et aux alentours, jusqu'à Nîmes.

Pendant le premier confinement, il y avait cette idée qu'une catastrophe pouvait vite arriver. J'ai réalisé qu'il fallait vivre pour ce qu'on a envie de faire - Marjolaine Mazoyer, fondatrice de "Les Coups de pousse de Marjolaine"

"Pendant le premier confinement, je me suis retrouvée chez moi, à faire du bricolage avec ma belle-fille et mon chéri, raconte l'entrepreneuse de 39 ans. Et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de femmes seules autour de ma maison. C'est là que j'ai décidé de me lancer."

Elle décide de lancer ce service majoritairement pour les femmes. "J'ai vécu quelques temps toute seule, explique-t-elle. Et je me suis rendue compte que quand, par exemple, on manque d'outillage, c'est compliqué... Il y a aussi beaucoup d'artisans homme. Et, à mon sens, le contact passe mieux de femme à femme."

Marjolaine Mazoyer est surtout contactée pour des missions de jardinage et de bricolage. "Il y a aussi beaucoup de personnes âgées et seules, note-t-elle. Et je me rends compte qu'elles viennent à côté de moi quand je travaille, qu'elles ont besoin de discuter de tout et de rien."

Contact "Les Coups de pousse de Marjolaine" : 06 66 60 00 19