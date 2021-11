La nouvelle éco : des vêtements bio pour les enfants "made in Somme"

Les parents qui veulent acheter des vêtements bio, fabriqués en France et qui, dans le même temps, plaisent à leurs enfants ont désormais une solution. La marque "Les petites épopées" propose ce type de vêtements et ils sont presque entièrement conçus dans la Somme.

Des vêtements bio pour enfants sont fabriqués dans la Somme, presque entièrement "made in Somme". La cheffe d'orchestre de ce projet, c'est Valérie Jacob, une créatrice et maman de 33 ans, originaire de la Réunion. Il y a un an, elle lâche son boulot dans les ressources humaines pour lancer la marque "Les petites épopées", et confectionne des T-shirts, des pyjamas, des sweat pour les 3-6 ans.

Les ateliers sont basés à Moreuil, au sud-est d'Amiens. Tout commence chez Malterre, une entreprise de tricotage. "Ce sont un peu des tricotins géants avec des milliers d'aiguilles et à côté, il y a des supports où sont basés des grosses bobines de fil. Les fils sont amenés jusqu'aux aiguilles pour être tricotés et à la fin, on a des rouleaux de maille", explique Isabelle Malterre, chargée de clientèle dans l'entreprise.

Chaque bobine de fil pèse 20 kilos et il y en a plusieurs dizaines installées sur une même machine. © Radio France - Aurore Richard

Sur une seule machine à tricoter, il y a des milliers d'aiguilles qui permettent de passer du fil à la maille. © Radio France - Aurore Richard

Ces rouleaux de molleton ou de coton bio partent ensuite à l'atelier de confection de Fany Ruin à tout juste 200 mètres. Il y a plusieurs étapes pour ces futurs pantalons de pyjama avec des motifs d'avion en papier. Il y a d'abord la découpe et puis, un passage sur les machines des couturières. "Elles travaillent par exemple sur la ceinture, il faut que l'élastique ne soit ni trop ni pas assez tendu pour que cela reste confortable pour l'enfant", décrit Fany Ruin.

Seuls 200 mètres séparent l'atelier de tricotage de celui des couturières. © Radio France - Aurore Richard

La créatrice de ces vêtements, Valérie Jacob peut alors découvrir le résultat. "Je suis hyper fan parce que l'impression sur rend très bien, on voit bien tous les détails, tous les petits points de l'avion. Le bleu turquoise apporte de la couleur au pyjama et il devrait plaire aux petits garçons, comme aux petites filles", estime-t-elle.

Les couturières ont confectionné 200 pièces de ce pantalon de pyjama. © Radio France - Aurore Richard

Cette idée de fabriquer des vêtements bio et 100% en France lui est venue quand son fils est passé du rayon bébé au rayon enfant. "J'étais ahurie de voir que cela ne répondait pas aux besoins des petits enfants. Si le pré-adolescent a envie de faire l'adulte, d'être un peu invisible, le petit enfant lui veut de la couleur, des motifs. Du coup, des parents qui avaient envie de consommer responsable se retrouvaient à acheter dans des enseignes "fast fashion" pour avoir des motifs qui plaisent aux enfants et ce n'est pas la logique", explique la créatrice.

Valérie Jacob vend ses T-shirt à 29 euros, ses pyjamas à 59 euros, un prix selon elle, qui est le même que celui de certaines marques qui ne fabriquent pas leurs vêtements en France. Elle les vend directement sur le site internet de la marque "les petites épopées".