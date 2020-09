La nouvelle éco : difficile apprentissage en ce moment !

Le nombre de contrat est en baisse de 20 à 30% cette année. Avec la crise sanitaire, les artisans ont peu de visibilité et hésitent à prendre un prendre une personne pour la former.

Pas toujours simple pour les jeunes de trouver un maître d'apprentissage mais c'est encore plus compliqué pour cette rentrée. Selon Fabienne Munoz, présidente de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ardèche les contrats sont en baisse de 20 à 30%. Les secteurs les plus touchés sont la restauration, ensuite les métiers de bouche mais il manque des places aussi pour former les électriciens, plombiers... Pour Fabienne Munoz, les entreprises doivent bien analyser leur situation financière avant de se lancer dans l'aventure : former un apprenti a un coût. La chambre des métiers propose des simulations pour savoir si l'entreprise est capable de supporter cette nouvelle charge.

Fabienne Munoz, présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ardèche était invitée de "la nouvelle éco" mardi matin :