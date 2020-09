La nouvelle éco : Empire, la carte de réduction pour les jeunes arrive à Valence

Mathieu Vasse étudiant en master à l'Ecole de commerce ESEMA à Valence et son Yanis Chaabit, lui-même étudiant en chimie, ont eu l'idée de créer une carte de réduction pour tous les jeunes de 16 à 26 ans. La carte coûte 15 euros par an et donne droit a des réductions immédiates dans des commerces, des lieux de loisirs ou culturels à Valence et dans la région. 40 partenaires, de la grande enseigne commerciale au commerce local répartis dans 6 domaines se sont déjà associés à cette initiative. Pour obtenir la carte Empire, il suffit d'une carte d'identité : les lycéens y ont droit aussi ou les 16/26 ans qui travaillent ou sont au chômage. Si les deux amis ont crée cette carte à Valence, c'est qu'ils avaient vu des initiatives similaires à Grenoble ou Dublin lors de leurs études et qu'il ont voulu importer l'idée dans leur ville.

Mathieu Vasse était invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :