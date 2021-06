La Nouvelle-éco: en Côte-d'Or, le centre social de Genlis organise un marché gratuit

Pour organiser sa "gratiferia", le centre social de la Plaine Dijonnaise lance un appel aux dons: il nous demande d'apporter ce dont on ne sert plus, notamment des jouets, des vêtements pour les enfants de moins de 12 ans et du matériel pour le jardinage.