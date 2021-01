La Nouvelle Eco: en Côte-d'Or, une cagnotte pour financer le "tango des aînés"

A l'origine du projet, 3 femmes: Anne Bramard Blagny, réalisateur et producteur - France Mourey, professeure des Universités et Sylvana Yustino, chanteuse argentine.

Danser le tango pour le corps, le moral et surtout la mémoire. Cela fait 10 ans que la société audiovisuelle ABB Reportages propose cette activité dans nos maisons de retraite, et en fait des films.

"C'est une activité en lien avec l'université de Bourgogne, notamment l'Inserm qui travaille sur le mouvement" précise Anne Bramard-Blagny, la productrice d'ABB Reportages. "Evidemment, la Covid complique nos interventions, alors on a réalisé des petits films, une version de 26 minutes et des "capsules" de 5 minutes où l'on invite les aides-soignants et les résidents à suivre nos mouvements. Le projet marche très bien, on est passé de 290 ateliers plus de mille animations à travers la France, et plus de 10.000 personnes suivies."

Pour adapter son activité à la crise sanitaire , ABB Reportages a lancé une cagnotte en ligne.

A quoi va servir cette cagnotte en ligne ? Copier

"On a inventé le tango interactif en ligne"

"On a mis au point une version plus évoluée. A partir d'une simple adresse mail, on se connecte en visio-conférence et les chanteurs et professeurs de tango peuvent suivre les évolutions de nos aînés, les guider à distance. C'est cela que l'on veut financer à travers la cagnotte que nous avons lancée. "

La société s'est donné comme objectif de récolter 10.000 euros, et à moins d'une semaine de l’échéance le pari est presque réussi "Mais on veut bien en obtenir plus" sourit Anne Bramard-Blagny "Cela nous permettra de servir plus d’établissements." La somme finance les chanteurs, les professeurs, et le matériel technique, car les prestations d'ABB Reportages sont gratuites dans les Ehpads.