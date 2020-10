La Nouvelle Eco en Dordogne : le boom d'activité chez Portes et Fenêtres du Périgord

Le secteur des portes et fenêtres en plein boom après le confinement. L'entreprise Portes et Fenêtres du Périgord à Saint-Jory-de-Chalais connaît une très forte demande. "On a rarement connu ça", reconnait le gérant Philippe Porcherie. Il est obligé de s'adapter pour tenter de réduire les délais de livraison. "Je suis en train de recruter 4 personnes en plus. On a un projet d’agrandissement en cours pour restructurer la production" ajoute-t-il.

6,7 milliards d'euros pour la rénovation énergétique

Lui même est surpris par cette hausse de la demande. L'entreprise avait pourtant dû fermer pendant le confinement 5 semaines. C'est au moment de redémarrer qu'il a constaté ce boom.

Il attend désormais de voir si cette embellie va se poursuivre. Il espère que le plan du gouvernement de 6,7 milliards pour la rénovation énergétique, qui inclut les menuiseries, permettra de dynamiser l'activité pour les prochaines années.