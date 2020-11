La nouvelle éco : en pleine crise la maison de couture bordelaise Martimort présente sa collection 2021

Au printemps dernier Elise Martimort a dû fermer ses deux boutiques à Bordeaux et à Paris. Une tuile pour cette créatrice qui venait tout juste d'acquérir de nouveaux locaux dans le quartier Saint-Pierre et aucune aide de l'Etat pour faire face à la crise. L'entreprise, qui emploie 6 salariés, s'est retrouvée avec des dizaines d'ébauches de robes sur les bras et un chiffre d'affaire en baisse de 70 %.

Des mariages qui se décommandent en cascades c'est autant de robes qui restent désespérément pendues sur les portants. Deux mois d'inactivité et soudain un rayon de soleil ! Avec l'été les mariages reprennent et les mariés rappellent pour des essayages d'urgence. En deux mois la maison de couture va réaliser 70 robes au prix de cadences infernales avec heures supplémentaires pour tout le monde.

Problème, la collection 2021 a pris du retard ! Elise Martimort et son équipe de couturières ont dû réaliser 15 nouvelles robes en 15 jours chrono. Un défi complètement fou reconnaît la créatrice.