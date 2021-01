La nouvelle éco : en pleine crise sanitaire, Deliveroo fête son premier anniversaire à Valence

Déjà un an ! Deliveroo fête son premier anniversaire à Valence. La plateforme de commande de repas à domicile a vécu le confinement, le déconfinement, le couvre feu. Mais comme ses concurrents, elle a enregistré une forte hausse de son activité. La fermeture des restaurants, les restrictions de circulation ont fait exploser le secteur de la livraison de repas. Désormais, Deliveroo travaille avec 70 restaurants à Valence et 45 livreurs. Le portage de repas ne concerne plus seulement les adolescents. Cette formule est aussi très prisée par une population plus mature, contrainte et forcée de rester à la maison le soir.

Damien Steffan, porte-parole national de Deliverro, était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :