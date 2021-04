La Nouvelle Eco en Poitou : Avec la crise sanitaire, de plus en plus de Poitevins ressortent leurs vélos

Le vélo est plus que jamais populaire depuis le début de la crise sanitaire à Poitiers. Les bicyclettes avaient déjà le vent en poupe depuis quelques années mais depuis un an les clients sont très nombreux dans les magasins spécialisés. Cela est notamment lié à la mise en place par le gouvernement en mai dernier de l'opération "coup de pouce vélo". Cette aide de 50 euros pour remettre en état son vieux vélo a eu un grand succès. La prime s'est terminée ce mercredi 31 mars 2021 et le bilan à Poitiers est positif.

Des milliers de dossiers "coup de pouce vélo" traités à Poitiers

Il a fallu par moment attendre jusqu'à deux à trois mois d'attente pour faire réparer son vélo dans la boutique de vente et réparation de vélo Cyclable Poitiers boulevard du Pont Achard. Aujourd'hui encore, le carnet de réservation ne désempli pas selon Johnny, son gérant. "Cela représente 1.000 clients que nous n'aurions pas eu en magasin (sans cette opération). On peut dire que ça a été un bon succès. Les gens ont sorti leurs vieux vélos de la cave. On a eu une hausse des clients occasionnels de 20 à 30%, ça a remis des gens sur le vélo", analyse-t-il.

Même succès dans les magasins Décathlon. 1.300 dossiers "coup de pouce vélo" traités dans celui de Vouneuil-sous-Biard et 700 rien que pour celui de Châtellerault. Pour les cyclistes poitevins comme Armelle, c'est plus que jamais le moment de se remettre à la bicyclette. "Avec la crise, je me suis mise à l'utiliser beaucoup plus. En vélo on est dehors, on a pas besoin d'être masqués démesurément, sauf en ville, donc c'est un moyen de locomotion très écologique et très plaisant dans cette période", se réjouit-elle.

On s'est retrouvé submergé de vélos - Johnny, Cyclable Poitiers

Pour répondre à ce succès à Cyclable Poitiers, Johnny à du employer un nouveau réparateur mais la main d'oeuvre est très difficile à trouver. "On a manqué de bras, on s'est retrouvé submergé de vélos (...) on n'a pas trouvé de personne à plein temps". Au total en France "coup de pouce vélo" a permis de réparer près d’un 1,9 millions de bicyclettes en moins d'un an.

Les ventes en hausse mais les délais de livraisons s'allongent

Le succès se remarque aussi du côté des achats de vélos. Ils explosent eux aussi. Si bien qu'il est difficile de répondre à la demande. Pour acheter un vélo en ce moment, les délais sont parfois très long selon Johnny gérant de cyclable Poitiers. "Il y a des gens qui veulent se mettre au vélo et qu'on ne peut pas satisfaire (...) Si un client veut un vélo maintenant, ça va être compliqué. Pour un commande en juin, il faudra peut être attendre jusqu'en 2022". Une conséquence là encore de la crise sanitaire qui a provoqué de gros retards de livraison chez les fabricants.

A Poitiers, les vélos les plus demandés sont les vélos électrique mais aussi les vélos cargo.