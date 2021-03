La Nouvelle éco : explosion des ventes de studios de jardin pour Greenkub à Baillargues

En un an, le chiffre d'affaires de Greenkub, une entreprise de Baillargues (Hérault) qui commercialise des studios de jardin, a doublé. Ses ventes ont augmenté de 70%. Avec la crise du Covid-19, de nouveaux clients s'arrachent ces structures en bois que l'on peut installer à côté de sa maison.

L'augmentation du recours au télétravail est le premier facteur de cette croissance. "Ces clients se tournent vers nos bureaux de jardin, explique Alexandre Gioffredy, fondateur et président de Greenkub. Ce sont des structures avec un bon éclairage et de la connectique : des prises électriques, des prises Internet. Elles sont construites avec un procédé qu'on appelle l'éco brique, qui a l'avantage de très bien isoler."

L'entrepreneur de 34 ans remarque également que certains ont investi pour accueillir des personnes âgées. "Au début de la crise sanitaire, il y avait des grosses difficultés en Ehpad, et je crois que c'est encore un peu le cas, analyse-t-il. Donc certains ont pris la décision de rapatrier leurs proches." Greenkub propose des studios de jardin connectés. Par exemple, si une personne âgée fait une chute, un proche peut être directement averti sur son téléphone.

Avec la crise du Covid-19, on a de nouveaux clients mais on en a aussi perdu. Je pense à ceux qui se sont retrouvés en difficultés et qui n'ont pas pu concrétiser leur projet d'acquisition d'un studio de jardin - Alexandre Gioffredy, fondateur et président de Greenkub.