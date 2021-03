La Nouvelle éco : Face au Covid-19, un Montpelliérain transforme son restaurant en supérette

Dans le quartier Antigone de Montpellier, la devanture "Antigone Market" a remplacé "Dar Tej Maghreb Food", en janvier 2021. Face à la crise du Covid-19, le gérant du commerce a transformé son restaurant de cuisine maghrébine en supérette de proximité.

Ce qui me plaisait le plus, c'est de faire voyager mes clients à travers des plats maghrébins - Tagedine Messouak, gérant de l'ancien restaurant Dar Tej et de la nouvelle supérette Antigone Market

"J'avais déjà l'idée en tête, mais je pensais plutôt le faire dans un autre local", raconte Tagedine Messouak, responsable des lieux. À cause du coronavirus, son restaurant n'a cessé de fermer, plus tôt pendant les couvre-feux, totalement pendant les confinements. "Mon cœur de métier, c'est d'accueillir mes clients et de les satisfaire. Je ne supportais plus de ne plus pouvoir le faire."

Pendant plusieurs mois, il s'est adapté, proposant ses tajines et couscous à la livraison. "On a persévéré, poursuit-t-il. Mais quand les commissions de livraison sont de 30% et qu'on a des cuisiniers à rémunérer, alors qu'on fait des quantités moindres... Ce n'était pas viable."

Je ne crois pas que c'était une décision compliquée à prendre, disons plutôt qu'il faut du courage - Tagedine Messouak, gérant de l'ancien restaurant Dar Tej et de la nouvelle supérette Antigone Market

Il finit par sauter le pas, ranger sa décoration et troquer ses tables contre des étalages. "Comme tous les restaurateurs, je suis passionné par mon métier, avoue l'entrepreneur de 42 ans. Mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte de la réalité économique..." Aujourd'hui, financièrement, l'entreprise s'en sort.

"Le restaurant Dar Tej rouvrira peut-être ses portes, mais pas dans le même local, à voir..." - Tagedine Messouak, gérant de l'ancien restaurant Dar Tej et de la supérette Antigone Market Copier

En cuisine, le personnel a été licencié et travaille aujourd'hui dans d'autres entreprises. En salle, Tagedine Messouak a gardé deux serveuses, reconverties aujourd'hui en vendeuses. La supérette propose 3.000 références de produits bios et des produits locaux. "On ne trouve pas de tajine mais on vend des couscous, rit le gérant. Bien sûr, ce sont des plats cuisinés ou en boîte, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait dans les règles de l'art."