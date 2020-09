La nouvelle éco : faire face à l’angoisse au travail grâce à un coach mentale en Lozère

"Un coach mental, c’est un coach en développement personnel et professionnel". Dans son cabinet 6 boulevards Henri Bourrillon à Mende, Amale Bai-Iche vous reçoit dans une petite pièce propice à l’échange. L’idée, c’est d’accompagner les gens à avoir un objectif, mais mon travail est différent du psy ou du thérapeute. Depuis l’apparition du virus, les clients se tournent de plus en plus vers Amale Bai-Iche : _"j’ai eu au sortir du confinement tout un groupe de salarié pour une session de cohésion : l_’objectif était de travailler sur l’esprit d’équipe afin d’être encore plus productif."

Aujourd’hui coach professionnelle certifiée par l’Institut de coaching international de Genève, Amale Bai-Iche à longtemps gravité autour du sport, gymnaste puis coach de volley.

Mes séances sont aussi bien adaptées pour des sportifs que pour des particuliers.