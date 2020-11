La nouvelle éco : La Famiglia, l'épicerie italienne qui ouvre à Dijon en plein reconfinement

View this post on Instagram

🏔🇮🇹Ciao tutti ! Pour bien finir la semaine, on vous présente LE SPECK !!! un classique de la charcuterie de Montagne originaire du Trentino Alto Adige à la frontière de l'Italie du Nord et de l'Autriche. • À la Famiglia, on ne rigole pas avec le speck: un beau morceau de 5kg de chez @salumificiopedrazzoli , affinage de 4 mois minimum, salé et aromatisé d’épices, de poivre noir, de laurier et de genièvre…puis un fumage à froid au bois de hêtre. • ℹ️Le speck est une charcuterie unique dans son élaboration : c'est un jambon cru à la fois fumé et affiné. La cuisse est aplatie et assaisonnée. Ensuite, le speck est fumé au bois de hêtre puis affiné au grand air. L'affinage final dure jusqu'à 6 mois et l'apparition d'une légère moisissure qui arrondit son goût. • 👀À déguster comme dans le Haut Adige : en tranches fines avec du pain noir et une bonne bière artisanale italienne. 🍻 • Encore un peu de patience avant de déguster ce speck dans nos panini préparés sur place ou sur nos plateaux traiteur… A presto La famiglia ! . . #lafamigliadijon #epicerieitalienne #epiceriefine #cuisineitalienne #gastronomie #italie #charcuterie #speck #altoadige #salumi #food #dijon