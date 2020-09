La nouvelle éco : Fany Style crée un atelier de confection à Moreuil

La société de la présidente de la chambre de commerce et d'industrie Amiens Picardie Fany Ruin, a installé son atelier ce mois-ci juste à côté du fabricant de tissu Malterre à Moreuil en vue de créer avec cette entreprise, un pôle textile.

Dix personnes travaillent en ce moment dans l'atelier de couture lancé par Fany Style, l'entreprise de la présidente de la chambre de commerce et d'industrie Amiens Picardie, Fany Ruin, spécialisée dans les objets publicitaires. Les locaux situés juste à côté de la société Malterre, route de Thennes à Moreuil, ont été investis ce mois-ci. Fany Style conçoit et confectionne divers articles à partir du tissu fabriqué par Malterre. Le but est créer un pôle textile.

La fabrication de masques a été un accélérateur

L'idée de collaborer date déjà d'il y a quelques années explique Fany Ruin qui a, par le passé, fabriqué des vêtements pour de grandes marques françaises et "la période de confinement avec la fabrication de masques, a été un accélérateur", explique-t-elle.

L'atelier de confection de Fany Style prend forme à Moreuil © Radio France - Valérie Massip

Masques, t-shirts...

Dans l'atelier sont fabriqués des masques mais aussi des T-shirts, des polos, des porte-bébés. Des rideaux seront confectionnés à partir du mois prochain. Les clients sont des entreprises, des collectivités ou encore des marques françaises de prêt-à-porter qui souhaitent fabriquer en France.

Fany Style cherche encore une dizaine de personnes pour atelier de confection à Moreuil © Radio France - Valérie Massip

10 postes à pouvoir

Fany Style a dix postes à pourvoir en ce moment en CDD dans un premier temps. La société recherche un(e) prototypiste, des couturier(e)s qui savent fabriquer des pattes de boutonnage notamment, des modélistes, des personnes qui savent faire des patrons... Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre cv à marie-ange@fanystyle.com