La nouvelle éco : la réalité virtuelle au service des personnes âgées avec FeelU

L'entreprise FeelU, basée à Saint-Martin-de-Londres (Hérault) amène la réalité virtuelle dans les Ehpad et les hôpitaux, pour les personnes âgées. Son activité a pris tout son sens avec le Covid-19. Interview avec Virginie Verrière, sa fondatrice.

Comment marche la réalité virtuelle ?

C'est une technologie qui permet d'être immergé dans un environnement. On met un masque de réalité virtuelle qui va vous permettre de voir l'image. Et en tournant la tête, en regardant en haut, en bas et de tous les côtés, on va pouvoir observer le paysage, la destination, dans lequel on est.

Pourquoi avez-vous décidé de la proposer aux personnes âgées ?

On cherchait un média qui permettait de recréer du lien avec nos aînés. On a choisi, au départ, des destinations très classiques comme Paris et le Mont-Saint-Michel. Et puis, de plus en plus, on a diversifié notre offre avec des expériences plus insolites. On a agrandi notre catalogue au fil des années !

Qu'est-ce qu'ils vous disent après l'expérience ?

Souvent, ils vont parler soit de leur expérience, s'ils l'ont déjà vécue, soit de ce que ça a provoqué chez eux, de vivre quelque chose dont ils avait rêvée. Un homme nous avait demandé de vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Et c'est pour lui que l'on a proposé le parapente. Et avec le casque, quand on fait le saut en parapente, on peut se retourner et on voit la personne qui filme. Il nous avait demandé de le remercier de lui avoir permis de vivre ce moment-là.

Et quand on avait témoigné de ça à la personne qui avait filmé, il avait été aussi ému que le monsieur parce qu'il avait accepté de le faire en pensant à sa propre grand-mère. On s'est aperçu que, de la personne qui prend le film ou de la personne qui reçoit le film, il y a toujours des émotions hyper intenses, en fait...

Vous parliez de redécouverte, de souvenirs... Est-ce que c'est bénéfique pour la mémoire, pour ceux qui ont Alzheimer, par exemple?

Je ne dirai pas Alzheimer... Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça provoque une émotion et une envie de parler. Et c'est surtout ça qu'on cherche...

Pendant le confinement, est-ce que vous avez été davantage sollicités pour "sortir" les personnes âgées?

C'était presque le moment le plus intéressant pour nous. On a eu une vraie demande des hôpitaux et des EHPAD. Et on a pu constater, en plus grand nombre et de façon hyper importante, les bénéfices de la réalité virtuelle.

Interview avec Virginie Verrière, fondatrice de l'entreprise FeelU Copier

FeelU - FeelU