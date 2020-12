La nouvelle éco : fermé par la Covid-19, le Bistro du Regain devient une boutique éphémère au Teil

Le Bistrot du Regain au Teil fermé à cause des restrictions sanitaires et de l'épidémie et transformé en boutique de créateurs.

"C'est habituellement un lieu très chaleureux et plein de vie, j'étais très malheureuse de le voir fermé" : Isabelle Mémery, créatrice et gérante du Bistro du Regain au Teil avait entendu parler de patrons d'établissements qui ont modifié l'usage de leur établissement durant la crise sanitaire. Isabelle a lancé un appel sur internet pour savoir si des créateurs de Drôme Ardèche seraient intéressés pour exposer leur production durant les fêtes de fin d'année et les retours ont été nombreux. Tout a été réglé en quelques jours. Les visiteurs peuvent donc découvrir actuellement toutes sortes de créations culinaires ou vestimentaires. Le week-end dernier a permis de bien travailler selon Isabelle et le déconfinement devrait encore apporter du passage au Bistro du Regain. Si les locaux appartiennent à la communauté de communes, la collectivité n'a mis aucune entrave pour la transformation temporaire du lieu où les gestes barrières sont évidemment respectés scrupuleusement.

Isabelle Mémery était invitée de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Isabelle Mémery dans "la nouvelle éco" Copier

