La Nouvelle éco : fermeture de Cadeau Maestro à Saint-Étienne, un "crève-coeur" pour son fondateur

Il n'y a désormais plus de boutique Cadeau Maestro à Saint-Étienne, le magasin a fermé ses portes ce dimanche. Les gilets jaunes, les différents mouvements sociaux de ces dernières années ont fragilisé la pérennité de l'enseigne, et la crise du coronavirus aura fait déborder le vase.

"C'est toujours un crève-coeur, c'est une boutique que nous avions depuis près de 11 ans", commence le co-fondateur de Cadeau Maestro, Sylvain Bruyère.

Le e-commerce fonctionne bien

"On avait crée cet endroit, et on y avait travaillé avec ma conjointe pendant quelques années avant de laisser la gestion à des employés de notre entreprise", se remémore-t-il.

"C'est un _crève-coeur_, mais la boutique ne représente aujourd'hui que 5% du chiffre d'affaires, le e-commerce représentant le reste", explique M. Bruyère.

"Nous on va se concentrer sur les 95% du chiffre d'affaires restant, et reconstruire plus tard, une autre boutique, de manière différente, en tout cas on l'espère", assure-t-il.

Les ventes en ligne, pas une solution miracle

"C'est plus avantageux d'être sur Internet, et c'est ce qu'on a le plus développé. Mais on croit tout de même très fort au commerce traditionnel et au commerce de centre-ville", continue Sylvain Bruyère.

"Nos produits ont besoin d'être _manipulés_, touchés, certains clients le préfèrent", conclut le fondateur de Cadeau Maestro.