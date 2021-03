La nouvelle éco : Food Mood, la start-up de Rivesaltes qui propose des repas adaptés à toutes les pathologies

Food Mood souhaite devenir le premier traiteur thérapeutique de France. Basée à Rivesaltes, l'entreprise devrait commencer à livrer ses clients d'ici la mi-mars. Pour le moment, une vingtaine de personnes se sont abonnées aux livraisons de repas, dans les Pyrénées-Orientales comme dans d'autres départements. Une box est envoyée aux clients avec les repas de la semaine, concoctés par un chef cuisinier.

L'idée est d'accompagner les personnes dans des parcours parfois douloureux. "Nous nous adaptons aux maladies chroniques, explique la responsable communication, Camille Masullo. Mais nos plats sont plus gourmet que plateau d'hôpital !"

Diabétiques, malades du cancer ou régimes divers

Food Mood souhaite "ajouter la notion de plaisir" parce que "quand on est malade, on n'a pas le temps ou l'envie de penser à quoi manger", reconnaît Camille Masullo.

La start-up est née de l'union de quatre femmes, toutes de la même famille et toutes ayant souffert de problèmes de santé. Camille est une ancienne obèse, ses tantes ont eu des cancers. "On reporte souvent le problème sur autre chose, sans penser à notre alimentation, pas toujours optimale pour garder une bonne santé."

L'interview de Camille Masullo est à réécouter ici.

