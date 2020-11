La nouvelle éco : Gagnant Gagnant à Bordeaux vous propose de jouer jusqu'à la fin du confinement

Vous occuper en attendant la fin du confinement, c'est ainsi que Yiu Joe son créateur, 38 ans, passionné de jeux de société, vend son concept, pour le moment, jusqu’au 15 décembre et la fin du confinement (même s’il a pu rouvrir son magasin comme les autres commerces depuis samedi).

Son idée, c’est, en attendant de pouvoir aller à nouveau au cinéma ou au théâtre, et si vous en avez assez d’enchaîner les séries à la télé, offrez-vous un jeu, en couple ou en famille. C’est d’ailleurs ce que des clients lui confient depuis 3 semaines : "on s’ennuie, on ne supporte plus les écrans, que pouvez-vous nous proposer pour nos soirées ?". Il y en a, pour tous les goûts, tous les âges et tous les prix (à partir de 10 euros). Et pas forcément des boîtes neuves d’ailleurs. Il y a aussi un coin occasions, baptisé "les bonnes trouvailles" : ceux qu’on a tous à la maison, qui prennent la poussière et que l’on a la flemme de vendre ou de donner. Il propose également une assistance par visio-conférence, pour vous expliquer les règles du jeu et faire une démonstration. Habitude gardée de ce second confinement.

Car Gagnant Gagnant, s’est ouvert, juste avant ce deuxième confinement, il y a un mois alors qu’Emmanuel Macron venait d’annoncer la fermeture des commerces non essentiels. Yiu Joe, mûrissait son projet depuis un an et demi, et il n’a pas voulu repousser à nouveau. "Pas question de se morfondre. Il fallait y aller coûte que coûte" dit-il et imaginer une alternative (en attendant), via un site internet et le click and collect, pour vendre des jeux de société, activité très saisonnière, très liée aux fêtes.

Ses voisins ont été les premiers clients. Le bouche à oreille lui a permis de démarrer, certes tout doucement, mais de démarrer. Yiu Joe, qui a mis toutes ses économies dans ce projet, espère que son activité va décoller avec Noël. Et si tout va bien, si ça marche, il souhaite, en plus de la boutique, ouvrir un bar à jeux, dans les prochains mois.

La boutique Gagnant Gagnant au 122 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux - Gagnant Gagnant

