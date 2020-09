La nouvelle éco : Gowaste, le Blablacar des déchetteries

Le principe de Gowaste est simple. C'est une communauté avec d'un côté des particuliers qui souhaitent se débarrasser de leurs déchets verts, de leur vieux matelas ou d'une commode et de l'autre des propriétaires de remorques qui ont un peu de temps libre et envie de donner un coup de main tout en gagnant quelques euros. Et c'est parti pour la déchetterie.

Gowaste a été lancée sur le Bassin d'Arcachon et l'agglomération bordelaise en 2018. L'application compte à ce jour 200 utilisateurs. Les débarrasseurs laissent sur le site des messages avec le nombre de mètres cubes de déchets qu'ils peuvent venir enlever. Le particulier intéressé prend alors contact en renseignant son adresse et la nature du chargement. Les deux parties se mettent d'accord ensemble pour une date, un horaire et un prix.

Le prix de ce service est défini par le débarrasseur en fonction du volume d'encombrants et de la distance parcourue. Il faut compter en moyenne 12,50 euros pour un mètre cube de déchets verts quand on habite à moins de 10 kilomètres de la déchetterie.