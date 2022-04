La nouvelle éco : avec le retour des beaux jours, la guinguette Au Parc des Bois de Rennes rouvre

Créée en 2021, la guinguette Au Parc des bois, adossée au restaurant du même nom situé dans le parc des Gayeulles de Rennes, a rouvert ce mardi 19 avril 2021. Jusqu'à la fin du mois de septembre, les équipes ont prévu des concerts pendant les week-ends et des activités pour attirer principalement les trentenaires.

Artistes et produits locaux

La guinguette est située en face du plan d'eau du parc des Gayeulles. Des tables en bois, abritées sous des parasols rouges, sont installées. A 19 heures, les guirlandes s'illuminent et la musique s'allume. "Soit c'est nous qui mettons la musique, soit on invite des artistes", explique Antoine Aftim, co-gérant de la guinguette.

"Quand on parle guinguette, on a un peu une image ancienne, avec une piste de danse. Ici, ça plaît beaucoup aux jeunes. C'est plutôt un pari gagnant" - Antoine Aftim, co-gérant de la guinguette

"Le samedi, on est plutôt sur de la musique électronique. Le vendredi, on est sur de la musique du monde, poursuit-il. On souhaite que ça soit un public cosmopolite qui vienne. On est vraiment ouvert à tous les styles : pop, rock... On va faire des soirées antillaises. On est vraiment sur un large panel de musiques." 95% des artistes sont du coin.

Avec la guinguette, il est aussi possible de déguster un burger ou des bières bretonnes. "On essaye de travailler le plus possible avec des partenaires et des fournisseurs locaux, précise Antoine Aftim. C'est aussi ça qu'on veut véhiculer." Pour faire tourner tout ça, cinq personnes ont été embauchées.

"Ça permet que ce ne soit pas forcément un quartier dortoir." - Karine, une habitante du quartier

Jean, venu siroter une bière après sa journée de travail, considère que la guinguette amène de la convivialité dans le parc des Gayeulles. "Avant, on s'installait un peu à la sauvage, raconte-t-il. Là, ça structure un peu. Beaucoup de gens mettent aussi de la musique très fort dans différents coins du parc. Alors là, ça amène une ambiance un peu cool."

Karine a aussi vu la différence. Elle habite dans le quartier, à cinq minutes à pied depuis plus de dix ans. "Dans le quartier, il y a des bars et des restaurants qui n'offrent pas ce type d'événements culturels, juge-t-elle. C'est plutôt bien que ça se développe parce que c'est un quartier résidentiel. Ça permet que ce ne soit pas forcément un quartier dortoir." L'été dernier, la guinguette a régalé 10.000 clients.

