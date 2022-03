La nouvelle éco : Haute Corrèze Communauté lance une offensive pour gagner de nouveaux habitants

Haute-Corrèze Communauté est en superficie la quatrième plus grande intercommunalité de France mais avec seulement 34 000 habitants elle souhaite aujourd'hui attirer de nouveaux arrivants pour permettre aux entreprises locales qui manquent de bras de recruter. C'est pourquoi jusque fin avril elle organise des rencontres avec tous les employeurs pour connaitre leurs besoins précis.

Objectif : remplacer 3000 actifs d'ici 2030

Pour Pierre Chevalier, le président de Haute Corrèze Communauté ces rencontres doivent permettre d'élaborer une stratégie offensive car le constat est là. "Une première expertise nous montre que d'ici 10 ans nous devons remplacer 3000 actifs qui vont partir à la retraite et si en 2021 nous avons certes créé 250 emplois, malheureusement nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de répondre aux besoins des entreprises en terme d'emploi et cela dans plusieurs secteurs d'activité" explique t-il. Il prend en exemple le groupe "Le Tanneur- Toloméi" à Bort les orgues qui a recruté 100 personnes l'an dernier mais qui voudrait passer à 150 voire à 200 emplois en 2023. Il y a aussi l'entreprise de saucisson Loste à Ussel qui aurait besoin de recruter 25 personnes mais qu'elle ne trouve pas . C'est pourquoi l'intercommunalité veut établir une cartographie prévisionnelle pour agir.

Un plan d'action pour rendre le territoire attractif

Une fois cette cartographie établie Haute-Corrèze Communauté compte mettre en place un plan d'actions. "Nous voulons une fois notre stratégie établie aller rencontrer des centres de formation pour orienter leurs formations en fonction des besoins dans tel ou tel secteur" explique aussi Pierre Chevalier. Mais le président de l'intercommunalité compte aussi renforcer l'attractivité du territoire. Pour lui on assiste à un exode urbain et c'est aussi là dessus qu'il faut continuer à agir en proposant une offre de services comme l'accueil de la petite enfance ou une offre culturelle. Pierre Chevalier est convaincu qu'on assiste à une transformation sociologique avec de plus en plus de français qui veulent quitter les métropoles pour s'installer à la campagne. Haute-Corrèze Communauté qui constate qu'en 2021 prés de 200 familles ont acheté du patrimoine immobilier sur son territoire compte bien tout faire pour garder ces nouveaux arrivants et en attirer d'autres.